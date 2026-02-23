Campionato già concluso? Per Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Sport Mediaset, la fuga dell'Inter a +10 è l'allungo che può rivelarsi decisivo: "Il campionato è vicino a poter finire. L'Inter viaggia ad un ritmo straordinario e dietro nessuna inseguitrice è all'altezza della squadra di Cristian Chivu. L'Inter ha vinto una partita non semplice a Lecce, in mezzo alle due sfide dei playoff di Champions League, dopo un viaggio molto complicato. Ha fatto una gara molto seria contro un Lecce che era in un grande periodo. Se continua così il campionato se lo porta a casa, però questa domanda è più giusto farla dopo il derby: anche se pareggia col Milan possiamo considerare il campionato archiviato".

Trevisani parla poi delle differenze presenti tra le due milanesi, a suo dire molto marcate, espresse nell'ultimo turno di campionato: "L'Inter stava attaccando con grande voglia e ha segnato, il Milan col Parma ha attaccato in maniera raffazzonata come sempre accade e non ha costruito grandissime opportunità. Milan e Parma sono due delle squadre che fanno il calcio peggiore in Serie A, è stata una brutta partita".