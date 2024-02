Torna questa sera la Champions League con le prime due gare dell'andata degli ottavi di finale tra Copenaghen e Manchester City e tra RB Lipsia e Real Madrid. E alla vigilia dell'inizio delle gare della seconda fase, è stato svelato anche il pallone che sarà utilizzato fino alla finale di Londra: si chiama UCL Pro Ball London e celebra la capitale britannica con una grafica che raffigura due leoni che ruggiscono e combattono tra le stelle su sfondo giallo-arancione.

Il pallone è dotato di un nuovo design grafico e di una serie di tecnologie Adidas a elevate prestazioni, studiate per fornire una precisione millimetrica alle conclusioni, ai lanci e ai passaggi. Tra queste l’innovativa texture della superficie Prisma. Il rivestimento esterno, in linea con tutti i palloni ufficiali per la Champions firmati Adidas, garantisce un grip sicuro e il controllo completo, mentre la decorazione termosigillata è sinonimo di prestazioni d’eccellenza.

Addidas have unveiled the UCL Pro Ball London - the Official Match Ball for the Men’s 2023/24 UEFA Champions League knockout phase and final. pic.twitter.com/DzaFophZkG