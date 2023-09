A margine della presentazione del nuovo spot della Beretta, Fabio Cannavaro si pronuncia sul prossimo derby di campionato tra Inter e Milan e si dice contento dell'arrivo in nerazzurro di Marcus Thuram, figlio del suo amico ed ex compagno di squadra Lilian: "Le due milanesi sono partite bene. Sono due squadre abbastanza cambiate. Sono contento che Marcus sia in Italia, è un giocatore forte che farà divertire i tifosi italiani, specialmente quelli dell'Inter".