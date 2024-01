Data l'assenza dal match di questa sera contro la Fiorentina, Nicolò Barella è tornato nella sua Cagliari per poter rendere omaggio a Gigi Riva, scomparso lo scorso lunedì. Come riporta il sito Centotrentuno.com, il centrocampista dell'Inter si è recato nelle scorse ore al Cimitero di Bonaria per salutare Rombo di Tuono, leggenda dei rossoblu e della Nazionale e alfiere della Sardegna. La visita arriva dopo le parole di ringraziamento nei suoi confronti da parte del figlio Nicola, che ha sottolineato come Barella sia stato vicino ai familiari di Riva dimostrando "una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire". E proprio Nicola ha accompagnato Barella nella sua visita.

