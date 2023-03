D'accordo: le manchevolezze nerazzurre sono state tante, inaspettate (con 2 giorni in più di riposo rispetto agli avversari...) e recidive. Solo che adesso non c'è proprio la voglia di rimetterle a nudo. Prima vengono sempre le regole del gioco. O almeno dovrebbero. E' già ora di dire basta! Non se ne puo già più di questa rinnovata deriva bianconera, come se dal precedente caso arbitrale di Juve-Samp non fosse passata che una settimana. Ora serve davvero un'azione dimostrativa eclatante. Si abbia allora il coraggio di replicare il buon esempio che viene dal passato, come quello messo in atto dai "temerari" Angelo Moratti ed Helenio Herrera oltre 60 anni fa, esattamente fra aprile e giugno del 1961. Si reputi dunque come cosa buona e giusta mandare in campo la Primavera nerazzurra nelle 2 prossime semifinali di Coppa Italia. Gli stinti di Torino vogliono vincere un trofeo anche in ambito nazionale - oltre a concorrere per l'EL - ma con le regole del gioco manomesse ed addomesticate ad squadram? Bene, anzi male! Che si partecipi allora, da "conniventi involontari", alle loro sistematiche ladrate schierandovi, però, contro i ragazzi under 19, per beneficiare indirettamente della gogna cui quei vincitori "SUL CAMPO" verrebbero sottoposti grazie all'eco sollevata dai media internazionali. Ché di quelli nostrani - a quasi tutti i livelli - si è purtroppo riconfermata la loro spudorata collusione: d'altronde pure in quelle redazioni terrebbero famiglia... Incuranti e falsamente inconsapevoli di continuare a scavare la fossa al movimento calcistico nazionale, nonché suscitando il rinnovato discredito, lo scherno ed il dileggio fuori confine.