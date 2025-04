Dopo la sbornia copetera bavarese -circoscritta prudenzialmente al solo martedì 8 - ed in fervida attesa dell'agognata replica nell'aprile-fest meneghino calendarizzato per mercoledì 16, in mattinata ci si era cullati in un preciso auspicio mediatico diventato, però, presto rammarico... Ossia che anche i redattori di TUDORsport - giusto nella loro appena riconvertita mission grafica - fossero riusciti ad improvvisarsi anatomopatologi alla stessa stregua dei colleghi del Corsport e della Gazzetta. I quali, nella mattinata odierna, si erano appunto trovati accomunati in prima pagina per aver idealmente vivisezionato - sulle rispettive scrivanie riadattate ad improvvisati tavoli operatori - almeno 2 giocatori nerazzurri in auge più di altri, trattandoli quasi come fossero delle 'cavie' di laboratorio... Finendo dunque, il Corsport, con l'argomentare di Lautaro in termini di "ANIMA dell'Inter" mentre invece quelli della Gazzetta, di Barella, come "CUORE dell'Inter". Possibile quindi che i loro colleghi sportivi di Torino - in una delle più trite e ritrite lottizzazioni anatomiche che la carta stampata abbia mai operato - non siano stati in grado di 'espiantare' un qualche altro organo nerazzurro per elevarlo, chessó, a "CERVELLO dell'Inter"? Un nome a caso? Simone Inzaghi!

E non se ne vengano idealmente fuori con la risibile giustificazione che tutti gli altri organi vitali "erano finiti"... Manco li avessero, appunto, scambiati per la maglia di Ronaldo (il Fenomeno), come raccontato in una mitica scena di una pellicola del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. E se invece avessero solo smarrito l'abusato manuale Cencelli?

Orlando Pan