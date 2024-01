VIDEO - Taremi dà spettacolo in Coppa d'Asia: fa doppietta e poi manda in porta Azmoun

Mehdi Taremi ha dato spettacolo in Coppa d'Asia nella vittoria per 2-1 dell'Iran contro gli Emirati Arabi. L'attaccante, vicino al passaggio all'Inter a parametro zero nella prossima estate, ha siglato una doppietta e poi ha messo in porta il romanista Azmoun, che ha però sprecato la chance per il possibile tris.

Foto: screenshot AFC Asian Cup