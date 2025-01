La Supercoppa vinta in Arabia non cambia l'andamento del Milan in campionato. Nell'anticipo del sabato i rossoneri si portano in vantaggio contro il Cagliari con il tap-in vincente di Morata, ma Zortea (complice la papera di Maignan) zittisce San Siro e fissa il risultato sull'1-1. Di seguito gli highlights del match.