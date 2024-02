"Partita di UCL tesa, posta in gioco alta, squadra avversaria tosta, un po di pressione, più di uno l'ha sentita. Peccato che Arnautovic conferma, si il miglioramento netto rispetto inizio stagione ma poco efficace in zona gol, sembra sempre col fiato corto pur giocando 30'. Ahi, ahi Chalanoglu, non ne ha presa una di giocata. Forse ieri sera, di fronte a giocatori di livello suoeriore alla Serie A, si è scoperto fragile soprattutto nel carattere e non è un bel segnale. Alla fine, si è nascosto per non sfigurare maggiormente e ha lasciato la regia a Barella, lui sì, senza paura e di livello top UCL. Lautaro ha confermato invece il periodo di appannamento. Dovrebbe riposare ma non si può, come per Thuram che invece sarà obbligato a fermarsi, speriamo bene".

Fredik

"Grazie a tutti i ragazzi e al loro condottiero per lo spettacolo offerto, ancora una volta da squadra matura e determinata a vincere sempre anche contro un avversario difficile ben allenato e abituato a queste partite ! L’unica nota stonata è il risultato , bugiardo per ciò che abbiamo visto nei 90 e più minuti giocati …… ma capita che a volte anche i nostri stratosferici attaccanti sbaglino più di un gol a testa nonostante abbiano giocato tutti e 3 (Sanchez troppo poco minutaggio per giudicarlo anche se sembra sia estratto col piglio giusto) una buonissima partita da 7 in pagella .l’infortunio di Markus non ci voleva e riapre un’altra volta il discorso “turnover”perché è inutile negarlo , così come già successo a Lautaro questi guai sono figli dello smoderato minutaggio . Il campionato però ci aveva appena detto che le squadre che il turnover lo hanno fatto probabilmente non lo rifarebbero visti i punti persi ….. e allora quale è la soluzione ? Secondo il mio modestissimo parere l’errore è proprio di concetto ! Infatti, l’anno prossimo con un calendario ancora più fitto sarà anche peggio, le squadre devo essere costruite con 22 giocatori di campo che si alternano in base alle loro condizioni fisiche mantenendo inalterato il gioco ed Il rendimento della squadra. non è semplice ma deve essere l’obiettivo e i nostri dirigenti si sono già mossi per tempo su questa strada mettendo sotto contratto giocatori pronti all’uso ma visto che purtroppo il budget è limitato serve l’inserimento di qualche giovane talento che per fortuna in casa Inter non mancano oltre ad una ennesimo necessario step di maturazione di Inzaghi nel recepire questa nuova filosofia indispensabile per giocare ogni 3 giorni ad alti livelli ! L’ultimo complimento lo voglio fare a Sansiro ! Vestito a festa uno spettacolo nello spettacolo, una meraviglia e basta sentire tutti sti sedicenti esperti di economie aziendali o di strutture che ci spiegano quanto sia indispensabile uno stadio nuovo e moderno più piccolo magari a Rozzano perché probabilmente queste persone non hanno mai visto la loro squadra giocare con 80.000 spettatori ad incitarla a Milano e siccome chi scrive ha avuto questo piacere indimenticabile e ancora oggi non riesce a dire vado al Meazza ma continua a dire vado a Sansiro inorridisce al pensiero di doversi abituare a dire “ vado Rozzano” . Prima di fare stupidaggini chiedete ai tifosi perché se non sbaglio lo stadio è per loro che lo fate ed il loro parere credo sia più importante di quello di tutti sti politici che si stanno esprimendo in questo periodo ! Ieri sera però nonostante i 75.000 presenti si è sentita la grande mancanza di uno di loro ….. addio Andy interista per sempre indimenticabile uomo e giocatore ! Amala".

Alberto