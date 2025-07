L'Inter prende posizione è avvisa il Galatasaray e tutti gli altri club interessati: Hakan Calhanoglu non si muove per meno di 30 milioni di euro. È questo il chiaro messaggio che la dirigenza nerazzurra, informa Sky Sport, ha lanciato nelle ultime ore al club turco, fissando una soglia precisa dopo non aver ricevuto nessuna offerta ufficiale.

Ma non è tutto, c'è anche una deadline temporale. "L'Inter, inoltre, è intenzionata a chiudere rapidamente la questione: se il numero 20 si presenterà regolarmente al ritiro precampionato, il club lo considererà fuori dal mercato. Per i nerazzurri Calhanoglu è un elemento fondamentale e, salvo sorprese dell’ultima ora, la volontà è quella di continuare insieme", aggiunge Gianluca Di Marzio sul suo sito.