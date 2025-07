Qualora non riuscisse a trovare un accordo con il Napoli per Victor Osimhen, il Galatasaray potrebbe concentrare i suoi sforzi su Moise Kean, centravanti della Fiorentina accostato anche all'Inter nelle ultime settimane. Lo riporta TMW. Il club di Istanbul sarebbe eventualmente disposto a pagare la clausola da 52 milioni presente nel suo contratto e che andrà in scadenza il 15 luglio.

"Non solo Kean però: uno dei nomi che è stato proposto alla società giallorosso è quello di Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del PSG che la Juventus vorrebbe trattenere ulteriormente a Torino dopo gli ultimi 6 mesi in prestito", conclude il sito.