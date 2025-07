La situazione di Orkun Kökçü, al momento un po' in rotta con il Benfica, sta facendo storcere il naso ai tifosi delle Aguias. Detto che le voci sull'interesse dell'Inter sono state prontamente smentite, in Portogallo il suo futuro è comunque oggetto di dibattito anche feroce. Ad esprimersi con toni duri è António Salvador, membro del Benfica e noto tifoso, che non si è risparmiato nel criticare l'atteggiamento del giocatore turco di origini olandesi. Parlando a CMTV, il tifoso del Benfica ha sostenuto che il centrocampista ha il dovere di rispettare il proprio contratto. "Oltre al fatto che il giocatore è costato non so quanto, cosa dovremmo fare? No, ha un contratto di non so quanto tempo e deve rimanere, deve onorare e rispettare l'accordo. Il caso non è semplice, quindi, dobbiamo trovare un modo per gestirlo".

Salvador non si è limitato a commentare il recente conflitto di Kökçü con Bruno Lage, ricordando altri episodi problematici: "Non erano solo queste piccole cose che vedevamo. L'ho visto in una partita, ha perso un pallone o era successo qualcosa del genere e ha iniziato a litigare con un compagno di squadra invece di andare contro l'avversario. Queste cose non hanno ragione di esistere: voglio dire, questo è un gioco di squadra". Nel frattempo, il centrocampista avrebbe fatto la sua scelta per il futuro: secondo Yagiz Sabuncuoglu, il centrocampista sta facendo pressione sul Benfica affinché accetti quella del Besiktas di Ole Gunnar Solskjaer. Il club di Istanbul è in Portogallo per negoziare il centrocampista e ha già presentato un'offerta all'Encarnado per un prestito con opzione o obbligo di riscatto.