"Abbiamo portato tifosi da tutto il mondo, 168 paesi... Finora, oltre 2,26 milioni di tifosi hanno assistito alle partite. Le emozioni e la passione dei tifosi presenti alle partite e dei giocatori sono state davvero, davvero incredibili. Giocatori provenienti da 72 paesi diversi hanno partecipato alla Coppa del Mondo per Club FIFA. Squadre di tutti e sei i continenti hanno segnato almeno un gol e conquistato almeno un punto nella Coppa del Mondo per Club FIFA, a dimostrazione del fatto che il calcio – o il soccer – è globale". Lo ha detto Gianni Infantino, presidente FIFA, nel corso di una cerimonia andata in scena alla Trump Tower, nel quartiere di Manhattan, a New York, dove i tifosi avranno l'opportunità di ammirare da vicino il trofeo prima della finale che si terrà al vicino MetLife Stadium domenica 13 luglio 2025.

"Questo è ciò che fa il calcio – ciò che la FIFA vuole fare – unire il mondo, e anche il nostro motto per questa Coppa del Mondo per Club FIFA è 'Uniti per la Pace'. Abbiamo bisogno di pace in questi tempi difficili e stiamo tutti lavorando in questa direzione. È molto importante dimostrare che le persone possono riunirsi in un'atmosfera pacifica e celebrare insieme la bellezza del gioco, ovviamente, ma anche la bellezza di stare insieme e trascorrere un bel momento in buona compagnia", ha aggiunto Infantino.