In vista della stagione 2025/26, la Serie A avrà tra le sue novità anche un piccolo restyling del logo del campionato. Cambierà infatti l'esposizione del logo Enilive, sponsor della massima serie italiana: il “cane a sei zampe” di Eni apparirà inatti nella sua figura intera, e non tagliato a metà come nella versione precedente.

Il nuovo logo sarà utilizzato per tutta la cartellonistica ufficiale della prossima stagione e nelle patch apposte sulle maniche delle maglie da gioco dei calciatori.