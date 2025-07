Davide Frattesi è ora ritenuto incedibile dall'Inter. Ad assicurarlo ci pensa Sky Sport nel punto mercato in cui spiega che il centrocampista è considerato centrale da Cristian Chivu, particolarmente attratto dalle qualità del centrocampista che gli permettono di adattarlo in più ruoli e in moduli differenti, come il 3-4-2-1.

Prosegue invece la trattativa per Valentin Carboni al Genoa: l'emittente satellitare conferma che si lavora per il prestito e che ci sono tutti i presupposti per chiudere. Discorso differente per Aleksandar Stankovic: la trattativa con il Bruges arriverà alla fumata bianca solo nel caso in cui il club nerazzurro dovesse mantenere la recompra sul cartellino del centrocampista. Per Sebastiano Esposito resta vivo l'interesse di Cagliari, Fiorentina e Lens, mentre Kristjan Asllani è nel mirino del Betis Siviglia.