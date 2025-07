Sfumata la pista Mathias Kvistgaarden, il Lens ha deciso di spostare il suo sguardo in Italia e di chiedere informazioni all'Inter per Sebastiano Esposito, attaccante in uscita dell'Inter e nella lista degli obiettivi della Fiorentina e del Cagliari. A confermare il forte interesse del club francese per il classe 2002 è L'Equipe, che ricorda anche come i transalpini abbiano già fatto affari con l'Inter in passato come Martin Satriano, acquistato a titolo definitivo per 5 milioni di euro.