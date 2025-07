Un po' come avvenuto l'anno scorso, quest'oggi si è presentato per una visita cordiale nella sede dell'Inter il noto intermediario Giacomo Petralito, non nuovo a questi incontri cordiali con la dirigenza nerazzurra in Viale della Liberazione. "Sono venuto per una visita di esplorazione a Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin, tutto qui. Qualche nome in ballo? Sono sincero, è una visita di esplorazione", le dichiarazioni di Petralito all'uscita.

Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.