Nonostante l'ultima annata sia terminata pochi giorni fa con l'eliminazione dal Mondiale per Club, la nuova stagione si avvicina a grandi passi e si iniziano a delinare gli appuntamenti dell'estate dell'Inter. La squadra di Cristian Chivu, ufficializza il club nerazzurro in una nota ufficiale, si radunerà al BPER Training Centre nella mattina di sabato 26 luglio per la ripresa degli allenamenti. Lautaro e compagni inizieranno la preparazione con il ritiro al Centro Sportivo di Appiano Gentile.