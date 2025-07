Secondo quanto raccolto da TEAMtalk, l'Inter si è inserita nella corsa per Quinten Timber, centrocampista in forza al Feyenoord e obiettivo di mercato anche di Manchester United e Newcastle. Il classe 2001, fratello gemello di Jurrien (difensore dell'Arsenal) è stato contattato nelle ultime ore dal club nerazzurro, che in caso di addio di Hakan Calhanoglu e di Kristjan Asllani continuerebbe nei lavori di restyling del centrocampo. "Per questo motivo - si legge -, il club sta valutando diverse opzioni, tra cui Nicolò Rovella della Lazio, la stella dell'Atalanta Ederson e l'asso molto richiesto dello Stoccarda Angelo Stiller, oltre a Timber".

TEAMtalk aggiunge che il club olandese non ha intenzione di prendere in considerazione la possibilità di cedere Timber per meno di 25 milioni di euro, anche se il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno lascia aperto il pericolo di una separazione a parametro zero. Al momento l'Inter non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, così come i due club inglesi interessati al giocatore.