Leonardo Semplici, intervistato da Radio FirenzeViola per parlare dei temi di attualità del club gigliato, ha parlato dei nomi accostati alla Fiorentina, tra i quali anche quello dell'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito: "Adrien Bernabè è un buon giocatore, di grande prospettiva. A Parma è cresciuto tantissimo, ha fatto molta esperienza in top club e si è affermato in Italia. Potrebbe fare al caso della Fiorentina, perché è un giocatore di valore. Sebastiano Esposito lo conosco bene pur non avendolo allenato. Penso che la Fiorentina possa essere uno step giusto per migliorarsi. I tre fratelli Esposito sono tutti eccezionali: il babbo e la mamma hanno lavorato bene... Pio sembra il più forte ma anche gli altri fratelli hanno caratteristiche importanti".