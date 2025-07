Protagonista di una fugace e non indimenticabile esperienza all'Inter nella stagione 2014-2015, Nemanja Vidic dimostra di avere grandi obiettivi per la carriera lontana dal campo. Le volontà dell'ex difensore del Manchester United occupano uno spettro molto ampio, come rivelato ai microfoni di Mondo.rs: "Se volessi allenare qualcuno, direi i Red Devils. Mi piace quando le cose vanno male e bisogna cambiare qualcosa da negativo a positivo, è qualcosa che mi piace molto fare. Sono aperto a diventare allenatore o a lavorare nel calcio come direttore sportivo o persino presidente della Federcalcio serba, che era il mio progetto qualche anno fa. Non è successo, ma forse potrebbe succedere in futuro".

Nel frattempo, comincia a farsi strada nel calcio il figlio Luka, che quest'anno ha giocato anche nella prima squadra dello Železničar di Pancevo: "È difficile per me vederlo giocare a calcio perché gioca anche come difensore centrale e quindi annoto tutto, in termini di ciò che può fare meglio. Sono una di quelle persone che quando vedono qualcosa, devono dirlo, non riesco a tenerlo dentro. Sta imparando ad accettarlo, ma va bene. Mi piace guardarlo, penso che sia migliorato molto nell'ultimo anno. Non parliamo molto di calcio a casa, di quanti trofei ho vinto, non sono molto presente sui media. La gente dice sempre: 'Tuo figlio gioca sotto pressione', ma credo che lui non abbia quella pressione. Tutti sanno chi è suo padre e la prima cosa che fanno è paragonarci. Se sei bravo, allora sei bravo", ha concluso Vidic.