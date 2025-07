A poche ore dalla disputa della semifinale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, il doppio ex Claude Makelele ha parlato della grande sfida in programma domani ad East Rutherford: "Il PSG ha fatto un'ottima stagione e, a giudicare da quello che ha fatto, è stato il migliore in Champions League e ha meritato il titolo. Sta ancora giocando bene, ma attenzione al Real Madrid. Quando si tratta di partite uno contro uno, sono capaci di tutto".

L'ex centrocampista transalpino esprime poi una certezza: "Il PSG avrebbe vinto la Champions League se Kylian Mbappé fosse rimasto. Al Real Madrid non si può dire di no, ed è per questo che è andato via per il Real Madrid".