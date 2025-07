Giorno dopo giorno aumentano le pretendenti a Richard Rios, ma l'unica offerta scritta al Palmeiras è arrivata dal Porto circa due settimane fa. I Dragões, stando a quanto risulta alla redazione di Sportitalia, avevano messo sul piatto 17 milioni di euro, cifra ritenuta bassa dal club brasiliano.

Per la Roma il colombiano rappresenta "una pista prioritaria ed è atteso un tentativo importante" riferisce l'emittente televisiva, aggiungendo che il classe 2000 è stato invece proposto all'Inter come soluzione alternativa e più economica a Ederson: il brasiliano dell'Atalantaresta il preferito della dirigenza nerazzurra per rimpiazzare Hakan Calhanoglu in caso di addio.