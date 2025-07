Il vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu è atteso nuovamente in Italia nelle prossime ore. La notizia è stata riportata in patria da Haberturk e confermata da Tutto Mercato Web: la nuova missione del dirigente giallorosso servirà a risolvere le tante questioni di mercato in ballo coi club italiani, da Victor Osimhen ad Alvaro Morata, fino ad Hakan Calhanoglu e Yann Sommer entrati da tempo nel mirino del Cimbom.