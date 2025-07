Il mondo biancoceleste è in ansia per Claudio Lotito, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma nel pomeriggio dopo aver accusato un malore. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. "Il presidente della Lazio ha avuto un malore ed è stato necessario il ricovero per procedere con tutti gli accertamenti del caso", informa la rosea. Si attendono ulteriori aggiornamenti.