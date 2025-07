Dopo le dichiarazioni d'intenti rese note dall'Inter in merito al costo del cartellino di Hakan Calhanoglu, si muove qualcosa di concreto in casa Galatasaray per tentare l'affondo al centrocampista turco, diventato l'oggetto dei desideri più fervidi del club di Istanbul. Non c'è trattativa che tenga, il classe '94 non verrà ceduto a meno di 30 milioni. A far trepidare la dirigenza del Cimbom è stata probabilmente la deadline stabilita da Viale della Liberazione per l'eventuale cessione è dell'ex Milan: sarà un caso o meno, ma il vicepresidente del club di Istanbul, Abdullah Kavukçu, è stato pizzicato a Milano, dove è arrivato per intraprendere i suoi meeting di mercato.

Se da un lato ci sono i discorsi da imbastire con il Milan per Alvaro Morata, dall'altro tutto fa pensare che gli incontri in agenda sono più di uno: i suoi incontri in città sono potenzialmente legati anche all'Inter, come fa sapere Sky Sport che però precisa come non ci sia ancora nulla di definito.