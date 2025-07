Spazio agli ultimi aggiornamenti di calciomercato in casa Inter. Scaduta la clausola di Thuram, restano attive quelle di Dumfries e Bisseck per tutto il mese di luglio, ma con enormi differenze. Le ultime sulle trattative in entrata e in uscita.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)