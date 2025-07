Enzo Maresca, manager del Chelsea, non si fida del Fluminense, arrivato alla semifinale del Mondiale per Club dopo aver battuto consecutivamente l'Inter vice campione d'Europa e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi nei due turni precedenti: "No, non credo che il Chelsea sia il favorito - ha puntualizzato in conferenza stampa il tecnico italiano -. Penso che a questo punto della competizione non ci sia un favorito. Le squadre che sono qui hanno dei meriti perché hanno fatto qualcosa di buono e ora devono fare di tutto per cercare di vincere e arrivare fino in fondo".