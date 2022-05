"Niente di eccezionale sulla Via Emilia (d'altronde, dall'avvento del girone unico di Serie A, soltanto 4 volte su 24, due delle quali a discapito dell'Inter, chi inseguiva a 90 dalla fine aveva fatto suo il più inaspettato dei tricolori) e Scudetto all'ultima curva a un Milan che, contro un Sassuolo ormai appagato, ha giocato al gatto col topo... Uno Scudetto (il numero 19) che permette ai casciavit di agguantare i bauscia fermi anch'essi a 19. L'Inter, che per il secondo anno si conferma squadra di primo livello, ha, però, molto da recriminare perché, nonostante le partenze eccellenti l'abbiano minata dalle fondamenta, aveva tutto per bissare il successo dello scorso anno invece, dopo un impeccabile girone d'andata ha mandato tutto a rotoli rotolando sul più bello (la debacle col Bologna è semplicemente inspiegabile), consegnandosi in pasto a un avversario che, pur meritando di cucirsi sul petto il tricolore, è almeno una spanna sotto ma, come dichiarato da capitan Handanovic (prossimo alle 38 primavere e che difenderà i pali anche la prossima stagione), la classifica non mente. Applausi comunque a tutti i condottieri dell'Inter (che, meglio ribadirlo, è la squadra italiana ad aver chiuso la stagione con più trofei conquistati...) e applausi anche al Milan di Stefano Pioli per essere riuscito in ciò che sembrava irraggiungibile e, sperando che il mercato estivo non ripresenti gli stessi scenari della scorsa estate (dalle dichiarazioni di Marotta sembrerebbe di no), categorico è rialzarsi subito e con Simone Inzaghi al timone (discuterlo è un non senso) riprendere a solcare il mare a gonfie vele virando verso quel che quest'anno è incredibilmente sfuggito... IL TRICOLORE DELLA SECONDA STELLA... AMALA...!!!".