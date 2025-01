"È tornato Lautaro. Questa è la cosa più bella ed importante. Per il resto poco da stare allegri purtroppo…il Napoli del ParrucConte viaggia, ed anche bene dopo un inizio non proprio convincente, pare adesso anche il mammone Lukaku sta tornando in forma. Noi stiamo patendo le molte ripetute assenze, sulle quali spicca Chala ma a mio parere Acerbi è allo stesso livello per una difesa che “stranamente” prende un gol ogni due occasioni createci. E non scordiamo Miki…il fatto è che diversi di questi campioni hanno una età da pensionamento, e chi li sostituisce non è alla stessa altezza. Mai cavolata fu più grande del dire “22titolari”… Bellissimo invece il rapporto tra i giocatori, e grazie sempre a mille ad Inzaghi, allenatore capace come nessuno di tenere unito lo spogliatoio e, quindi, fare rendere i ragazzi al massimo. È questa la ns vera speranza, in barba ai detrattori di Simone: che l’unità e la dedizione da lui creata basti per arrivare in fondo vincenti. I due pareggi casalinghi con Juve e Napoli e conseguenti ritorni in trasferta non depongono a favore. Ci vorranno tante ma tante p…e! E speriamo parrucConte inizi a toppare".

Dino

"Come al solito, titolari spremuti e alternative senza ritmo partita. Inzaghi è fallimentare sul piano delle rotazioni. Dovrebbe far ruotare sempre nella formazione base almeno tre giocatori, senza contare i cambi a partita in corso, in modo da tenere tutti su col ritmo partita ed allenati a giocare con altri giocatori. Invece spreme sempre gli stessi, e quando cambia ne mette troppi non abituati a giocare insieme e senza ritmo partita. Non parliamo poi del portiere, dove la vicenda Radu non gli ha insegnato nulla. Là c'era un Handanovic in fase calante, qui c'è Sommer che sta cominciando a seminare parecchi dubbi. Spero che alla dirigenza si rendano conto che se quest'anno salta lo scudetto i conti sportivi sono in rosso. La squadra più forte degli ultimi quattro anni non può avere un solo scudetto all'attivo".

Tonino

"Buongiorno redazione, ormai é assodato che in attacco a gennaio non arriverà nessuno, però se consideri Taremi, Correa e Arnautovic, alternative valide e formidabili per sostituire Thuram e Lautaro o per giocare assieme a uno di loro, dovrebbero giocare molto di più, soprattutto con le squadre "minori", ma non é così, perciò si evince una contraddizione, alla fine, se non si vincerà nulla, per me rimane un fallimento, perché se dichiari di avere 22 titolari, uno dei migliori allenatori e di giocare bene, qualcosa di importante devi vincere, con questa squadra era il momento di fare un filotto di scudetti(uno regalato al Milan per 2 punti, uno é vero che c'era un gran Napoli, ma 12 sconfitte e 3 pareggi non sono accettabili e ammissibili, poi la seconda stella e quest'anno che con i tanti obiettivi rischia di sfumare anche per poco, vedi i pareggi con Monza, Genoa, juve, Bologna), ma non é stato così e le altre stanno recuperando alla grande, perciò sarà sempre più difficile ripetersi. Io non salirò sul carro dei vincitori, però, vorrei che gli altri scendessero dicendo, avevate ragione ci siamo illusi e abbiamo sbagliato. Cordiali saluti".

Andrea

"In una stagione che si sapeva intensa oltre il verosimile, gli errori degli ultimi tre mercati (estate ‘23, inverno ed estate ‘24) stanno venendo al pettine proprio nel momento critico, con i vari strascichi di problemi fisici-mentali che si trascinerannno dalla Suoercoppa persa inopinatamente ed il recupero col Bologna fino alle ultime decisive partite di UCL per sovraccaricare il calendario fittissimo con un 1/16 da dentro o fuori. Veniamo per ordine ad elencare gli errori di mercato. Primo, Arnautovic, troppo pagato, lui ed il Bologna, ma si sapeva, Marotta doveva far acquistare Fabbian ad una certa cifra per aggiustare i bilanci. Risultato il ragazzo pazzo del triplete si è tolto lo sfizio di far parte del team del 20esimo e poi si è seduto. Bocciato. Secondo, Buchanan, di cui pare chiaro che, per come lo vede Inzaghi, non ha posto in questa Inter nemmeno a trovargli un ruolo che non c’è. Bocciato. Terzo, Taremi, uno che proviene dal Porto (facsimile Atalanta) ove molti giocatori superperformano (davano impressioni di esser oggetto di pratiche dopanti) e poi in altre squadre tornano normali e mediocri giocatori. S.Siro Taremi se lo mangia e lui non fa nulla per scrollarsi la paura di sbagliare (soprattutto gol già fatti) e gioca timoroso senza “cazzimma”. Bocciatissimo. Quarto, Frattesi che passato da eroe nella stagione del 20esimo a trovarsi ben più chiuso nelle gerarchie con l’arrivo di Zielinski. Lui è scontento ed Inzaghi non sembra sapere ritagliargli un nuovo ruolo, io vedo come reale possibilità il ruolo di quinto a dx oppure come finta punta di appoggio quando si vuol star coperti per necessità, ha gamba come Dunfries ed inserimenti e gol più degli attaccanti di riserva. Inzaghi ci ha pensato? No? Allora lasciamolo andare al prezzo giusto. Rimandato a Settembre. Quinto, Aslani, il simil Brozo rovinato da questo esempio per lui inarrivabile, per leadership, sagacia tattica, recupero palla e corsa. Fa il compitino che all’Empoli andrebbe pure bene, all’Inter no. Aspettarlo ancora? No. Bocciato. Palacios, questo sconosciuto. Ci vorrà tutta la stagione per portarlo ad un livello decente per la serie A e non è detto ci riesca. Aspettarlo? Sì, ma ora non ci si può contare. E lol stagione prossima? Chissà? Mercato di riparazione oggi. Perez, mediano, come per il suo compaesano di prima, Inzaghi non è uno che rischia quindi acquisto ininfluente. Petra Suçiç, se mai arrivasse, altro centrocampista (heatmap come Frattesi) e’ rotto (frattura metatarso). Boh. Servirebbe un centrocampista strutturato fisicamente. Una alternativa più tecnica di Dunfries (e Darmian). Una punta con gol, un trequartista, un centrale veloce ed un alter ego di Dimarco. Nomi? Goretzka, Dorgu, David/Rashford, Paz/Bernabè, Tah/Gila, Zincenko. Che dite, Ausilio li considera? E Marotta, anche se dice che si compete per vincere, vuole farlo al risparmio e basterà il quarto posto ed il Mondiale per club?".

Fredrik