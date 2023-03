"Sono trascorsi 115 anni da quando, riunitisi presso il ristorante milanese “Orologio”, 44 soci dissidenti della Milano rossonera fondarono l’Inter. A capo vi era Giorgio Muggiani la cui passione per il gioco del calcio era scoccata da giovane presso il collegio Rosemberg di San Gallo in Svizzera dove si trovava in qualità di studente. Distribuite tutte le cariche la più importante fu affidata al veneziano Giovanni Paramithiotti nominato presidente. Dalla fondazione alla prima partita ufficiale (il derby col Milan) trascorsero 10 mesi e un giorno. Periodo nel quale l’Inter ebbe modo di prendere confidenza col football giocando diverse amichevoli una delle quali ne segnò il trionfo nella Medaglia d’Oro Chiasso battendo, con un sonoro 1-5 nella finale giocata nel Canton Ticino ai primi di novembre del 1908, il Chiasso. Il primo alloro (quello che solo a partire dagli anni ’20 sarà chiamato Scudetto) lo conquistò nell’aprile del 1910 battendo in uno spareggio che fece molto rumore i ragazzi della Pro Vercelli. Curioso fu il primo campo. Si trovava al numero 115 di Ripa Ticinese, era in terra battuta ma, essendo quasi a stretto contatto con i Navigli, ogni qualvolta il pallone andava a finire fuori dal suo perimetro era pronta una barca per recuperarlo. Lì (pur preferendo spesso la più confortevole Arena Civica) ci giocò per pochi anni. Giunti, infatti, nel gennaio del 1913 si trasferì presso il campo Goldoni molti anni dopo intitolato a Virgilio Fossati. Uno dei pionieri dell’Inter caduto durante il primo confitto mondiale... AMALA...!!!".