Intervenuto dalla sala stampa del Mapei Football Center, l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha presentato il match di domani contro il Milan, gara che potrebbe determinare anche le sorti dell'Inter che osserverà da lontano. "Le difficoltà ci sono e ci siamo preparati ad affrontarle sapendo che dovremo essere bravi a limitare le loro caratteristiche, a prescindere da chi inizia e da chi entra, poi domani lo capiremo perché tutti sappiamo che il livello da mettere dentro deve essere alto altrimenti esci a mani vuote", ha detto il tecnico dei neroverdi, chiamato a rispondere sul match d'andata, forse tra i migliori giocati dai suoi. "La partita di domani contro uno scoglio importante, un allenatore importante la cui storia parla per lui e proveremo a fare una grande gara, sperando di riuscirci" ha continuato prima di tornare a parlare anche sul ko incassato con i nerazzurri.

La partita migliore della stagione è stata all'andata? La peggiore lo 0-5 con l'Inter?

"Nel primo tempo con l'Inter abbiamo fatto una partita molto bella, poi siamo stati puniti da determinati episodi, per fare quello che abbiamo fatto noi c'è bisogno di tantissimi ingredienti perché vuol dire che all'interno ci sono giocatori di grande potenziale e giocatori che hanno messo a disposizione del gruppo le loro qualità".

Dobbiamo aspettarci grandi novità di formazione domani oppure no?

"lo ho sempre fatto le cose abbastanza semplici, ci sono degli acciacchi che capitano, per voi può essere una novità eclatante ma io ho sempre provato a fare le cose più giuste e più lineari. A volte ci sono stati degli errori ma fa parte dei percorsi, proveremo a mettere la miglior formazione possibile per domani".