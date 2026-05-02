Esultanze di Cristian Chivu tra i dettagli più simpatici della stagione dell'Inter? L'allenatore nerazzurro non è nuovo in questo genere di esternazioni. Così svela uno dei suoi ex gioiellini di quell'Inter Primavera che qualche anno fa si è laureata Campione d'Italia, Andrea Pelamatti. Terzino mancino oggi in forza alla Cavese, intervistato dalla Gazzetta dello Sport che per l'occasione ha chiesto al classe 2004 qualche curiosità sull'ex mentore. "Le faceva già quando allenava noi", ha detto il terzino a proposito delle esultanze. "È uno che non si tiene dentro le emozioni, soprattutto coi suoi ragazzi. Fuori può sembrare diverso, più chiuso, ma posso assicurare che nel quotidiano "è uno molto 'di sangue', genuino".

Sulla semifinale scudetto con l'Inter Primavera vinta da 'Pazza Inter':

"Non è stata casuale quella rimonta. È stato bravo Chivu a lavorare sul gruppo durante tutto l’anno. Una volta spogliatoio eravamo al settimo cielo. Il mister, dopo aver scaricato la tensione, ci fece: 'Ragazzi, questi sono segnali'. In poche parole, lì abbiamo capito che avremmo vinto lo scudetto".

Ma com’era mister Chivu versione Primavera?

"Ce l’ho avuto per tre anni, uno in U18 e due in Primavera. Era una persona spontanea, vera, diretta. Se non un amico, quasi. Non aveva peli sulla lingua, se doveva dirti qualcosa in faccia lo faceva senza problemi".

Da buon ex terzino, non mancavano neanche i consigli per i suoi ‘colleghi’ più giovani

"Me ne ha dati parecchi. Su tutto, mi ha fatto capire quando salire e quando non farlo. Mi ha aiutato nella lettura delle giocate, sulla postura del corpo".

E il futuro come allenatore dell’Inter prima squadra?

"Non avrei scommesso che sarebbe arrivato a questi livelli così presto. Però le qualità si intravedevano tutte. Aveva fame, viveva per vincere e questa cosa la trasmetteva anche a noi. Sono contentissimo per lui, se lo merita. E lo ringrazio per tutto".