Tre punti per chiudere la pratica Scudetto, a prescindere dai risultati dalle altre partite. A San Siro, contro il Parma, l’Inter si prepara alla festa per il ventunesimo tricolore: secondo i betting analyst di Snai e William Hill non ci saranno problemi per i nerazzurri contro la squadra di Carlos Cuesta, visto che il segno "1" viaggia a bassa quota, tra 1,20 e 1,22, mentre per il colpaccio degli uomini di Carlos Cuesta, che in trasferta non riesce dalla perla dell'ex di turno Federico Dimarco di settembre 2018, si sale tra 12,00 e 13,00; a 6,60 il pareggio.

I precedenti parlano chiaro: negli ultimi sette testa a testa, l’Inter ha segnato almeno due gol a partita; anche per questo, l’Over viene proposto a 1,48, in netto vantaggio rispetto all’Under, in lavagna a 2,50. Il No Goal, invece, prevale sul Goal, rispettivamente a 1,69 e 2,05.