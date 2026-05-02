Lautaro Martinez ha troppa voglia di essere in campo domani per partecipare, magari con tanto di gol, alla partita che può valere lo Scudetto numero 21 per l'Inter, il terzo della sua avventura italiana. Ulteriori indizi per la presenza del capitano sono arrivati questa mattina da Appiano Gentile, come riferito da Sport Mediaset: Lautaro ha sostenuto il terzo allenamento consecutivo in gruppo, esplicitando così la sua volontà di giocare contro il Parma e festeggiare il titolo con la fascia da titolare al braccio. È praticamente certo che il Toro partirà da titolare domani sera contro Zion Suzuki e compagni.

Intanto, fuori dai cancelli della Pinetina è già febbre Scudetto, visto che sulla ben nota bancarella all'esterno del centro sportivo sono già in bella vista le maglie con il numero 21. Circa duecento i tifosi fuori dai cancelli per aspettare l'uscita dei giocatori, che come consuetudine non effettueranno ritiro per ritrovarsi domani ad Appiano Gentile da dove poi partiranno alla volta di San Siro. Con la voglia di uscire festanti dopo la partita.