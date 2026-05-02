Federico Dimarco sorride non solo in campo: il terzino nerazzurro, che sta mettendo insieme una stagione da record per quanto riguarda gli assist serviti in Serie A, brilla particolarmente anche negli affari. La sua Dimash Srl, la società che ha creato negli anni scorsi, ha infatti chiuso in utile il bilancio al 31 dicembre 2025, con il segno positivo nei conti per il terzo anno consecutivo. A riferirlo è Calcio e Finanza: la società, che ha sede nella zona di Porta Romana, dove Dimarco è nato e cresciuto e dove il padre ha ancora un negozio di ortofrutta, la Dimash si occupa della gestione dell’immagine dello stesso giocatore. In particolare, infatti, la società ha come oggetto sociale: “Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche ulteriori specifiche: pubbliche relazioni e comunicazione, promozione dell’immagine pubblica di management sportivi. L’attività non viene svolta in forma di agenzia”.

L’esercizio al 31 dicembre 2025, nel dettaglio, ha chiuso con ricavi a 900mila euro (in aumento rispetto agli 871mila euro del 2024) e con un utile a 111mila euro, in calo rispetto ai 416mila euro del 2024 per un aumento in particolare dei costi per servizi (passati da 198mila a 453mila euro) e un aumento dei costi del personale passati da 83mila a 157mila euro per l’unico dipendente della società. Come detto, la società ha chiuso in utile il terzo esercizio consecutivo, dopo il +304mila euro del 2023 e il +416mila euro del 2024: il patrimonio netto così è salito a 843mila euro considerando che i tre soci, vale a dire lo stesso Dimarco, suo padre e la moglie Giulia Mazzoccato, detentori questi ultimi del 10% delle quote a testa, hanno deciso di non incassare l’utile ma di portarlo a nuovo, andando a rafforzare il patrimonio.