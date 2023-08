L’Inter è la squadra che ha creato di più in termini di Expected Goals nella prima giornata di questa Serie A TIM (2.69), mentre solo Salernitana (0.14) e Genoa (0.21) hanno fatto peggio del Cagliari (0.39); il risultato dei nerazzurri è in linea con il passato campionato in cui hanno chiuso con il valore di xG più alto (69.62)