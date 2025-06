Nel loro primo incontro ufficiale, che andrà in scena nella notte italiana al Mondiale per Club, Inter e River Plate arrivano entrambi con una striscia di imbattibilità da poter sfoggiare: i nerazzurri non hanno mai perso nelle ultime otto sfide contro squadre non europee, con un bilancio di sei vittorie e due pareggi, mentre i Millonarios hanno totalizzato dieci successi e dieci pari in tutte le competizioni, se si escludono le gare decise ai rigori.