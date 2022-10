Edin Dzeko, come riportato da Opta, è diventato il terzo calciatore più anziano a raggiungere le 100 reti nella storia della Serie A (36 anni e 205 giorni), dietro a Goran Pandev (37 anni e 268 giorni il 21/04/2021) e Sergio Pellissier (37 anni e 243 giorni l’11/12/2016). Ma non solo. Il bosniaco è anche il più anziano giocatore ad aver realizzato una doppietta con la maglia dell'Inter in Serie A, superando il record di Sinisa Mihajlovic nel 2005 contro la Roma.