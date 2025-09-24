Michele Collocolo sarà costretto a saltare il match di campionato contro l'Inter, in programma il 4 ottobre a San Siro. Nella giornata di oggi il centrocampista della Cremonese è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici "che hanno evidenziato una lesione muscolare del retto femorale - informa il club grigiorosso -. Nelle prossime ore sono in programma ulteriori esami strumentali che definiranno l’iter riabilitativo che il calciatore dovrà seguire".