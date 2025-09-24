"Io ho detto quello che è successo senza fare polemica anche perché non è neanche giusto andare avanti con questa storia" ha premesso Francesco Acerbi, chiamato a rispondere sulla tanto discussa questione relativa al 'no' pronunciato dinnanzi alla convocazione in Nazionale di Luciano Spalletti. Decisione lunga e sofferta, di certo impopolare, che il difensore dell'Inter ha preso per ribadire un concetto che spiega piuttosto zelantemente a Sky Sport nella lunga intervista attraverso la quale l'eroe di Inter-Barcellona si racconta. La decisione parte da lontano, ovvero dall'Europeo al quale Ace non ha partecipato per via dell'intervento "anche se ho fatto di tutto per andarci" come ha ammesso prima di sottolineare: "Ho fatto bene ad operarmi". Intervento dopo del quale il difensore azzurro lamenta di non aver "ricevuto nessuna chiamata né niente".

"Non mi aspetto niente da nessuno nel calcio" sottolinea prima di aggiungere: "Però Spalletti non mi ha più chiamato e basta, è finita lì. Lui è l’allenatore, viene pagato per decidere i giocatori da prendere ogni volta e se non mi vedo nella lista pace e amen. Non mi faccio un problema perché è lui a decidere, poi però ci sono stati dei fatti, poi la chiamata che mi fece lui dopo delle dichiarazioni non bellissime che un allenatore secondo me non dovrebbe mai fare in pubblico. Cosa c’entrava poi? Ci sta dire certe cose dopo una sconfitta però… Poi ho deciso io. Mister Spalletti mi aveva chiamato già due volte, poi mi ha chiamato la mattina dicendomi quasi scusa lasciandomi intendere alcune cose, io ho detto ok. Mi ha fatto capire che c’erano degli infortunati e che avrei fatto la partita con la Norvegia e poi basta. Non mi ha detto che magari se avessi fatto bene mi avrebbe considerato per il Mondiale, anzi… Quindi non è stato molto bello, questa telefonata più quelle tre-quattro cose precedenti, a 37 anni mi sento un poco usato. Vorrei vedere chi a 37 anni dopo aver giocato tanti anni se avesse accettato una partita e basta, grazie e stai a casa. Io non sono Messi, non sono Pelé, non sono nessuno però dopo quello che è successo mi richiami dicendomi queste cose…". Una narrazione personale della cosa che continua poi con un messaggio verso Gattuso che avrà il delicato compito di trascinare l'Italia al Mondiale, competizione che Acerbi spera gli azzurri possano giocare perché "sarebbe il terzo a cui non andremmo e sarebbe una cosa fuori dal normale. I ragazzi sono forti, abbiamo preso un allenatore forte, e non dico che Spalletti non lo fosse eh, ma è un allenatore che mette grinta, passione. Abbiamo una grandissima possibilità di farcela".

Tutti uniti verso l'obiettivo, con o senza Acerbi in campo che vive "per la famiglia e per il calcio" e come tale aggiunge, concludendo in merito: "Ci tengo molto e ho sempre detto che fin quando giocherò ci sarò sempre per la Nazionale, anche se non in quella circostanza.. Non era un addio il mio, ma Gattuso stesso ha detto per ora ‘no’. È lui l’allenatore, è lui che decide, se dovesse chiamarmi mi faccio trovare pronto altrimenti vado avanti come sempre fatto".