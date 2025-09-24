Il Corriere della Sera definisce "un segnale" l'aver affidato il progetto per il futuro San Siro a Lord Norman Foster, un big dell'architettura mondiale, e a Manica, prima ancora che per la vendita dello stadio ai club arrivi il sì del Consiglio Comunale di Milano, previsto per lunedì prossimo.

Non ci sono né rendering né progetti di massima, i lavori partiranno dopo la conclusione dell'operazione, ma nel frattempo si è riacceso l'entusiasmo dopo l'assegnazione a Foster e allo studio Manica. Foster ha progettato opere quali l'Apple Park di Cupertino, gli aeroporti di Hong Kong e Pechino e il Millennium Bridge di Londra, nonché il masterplan dell'area del Wembley Stadium. In Italia ha lavorato alla riqualificazione di Santa Giulia.