L'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive ha inserito le sfide Como-Cremonese e Inter-Cremonese nell'elenco delle partite rinviate alla valutazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, in seguito ai tafferugli avvenuti a margine dell'ultima partita dei grigiorossi contro il Parma. 

La Cremonese resta in attesa del pronunciamento del Comitato, ma c'è il rischio anche alto di chiusura del settore ospiti tanto del Sinigaglia quanto di San Siro per i due match di campionato della squadra di Davide Nicola. 

