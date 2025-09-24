Ospite su TMW Radio durante 'Maracanà', Gianni De Biasi ha parlato anche della nuova Inter di Chivu vista in queste prime quattro giornate di Serie A: "Contro la Juve ho visto un'Inter che teneva bene il campo ma ha perso. Ha fatto un inizio di stagione in cui ha perso contro l'Udinese in casa, ma non è così semplice. Hanno cambiato allenatore, un tentato rinnovamento della rosa, e tutto questo non dà una mano".