"È presto per dire che Napoli e Milan saranno le due candidate allo scudetto, ci sono ancora tantissimi punti in palio e tante variabili", ha detto Andrea D'Amico, intervenuto sulle frequenze di Stile TV nel corso della trasmissione 'Salite sulla Giostra'. "Ma l'esperienza dei due allenatori che hanno vinto moltissimo sapranno condurre le squadre molto bene per arrivare all'obiettivo finale. Anche la Juventus che sembrava un oggetto misterioso, ma ha dimostrato di aver organizzato una squadra molto competitiva per cui dico che Juve, Napoli, Milan e Inter animeranno il campionato, c'è da capire anche cosa faranno le romane e poi c'è l'Atalanta come outsider".

Su Insigne, svincolato dopo l'avventura in MLS:

"Abbiamo diverse interlocuzioni, non abbiamo fretta perché si tratta di scegliere la cosa migliore per lui. Lorenzo si sta allenando tutti i giorni, è in ottima forma. È stata una possibilità quella del Napoli, ma aprire certe porte del passato è difficile. C'era gradimento tecnico, Insigne è un campione e lo farà vedere ancora molto volte".