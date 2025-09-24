Intervenuto qualche giorno fa su Sky Sport, Zvonimir Boban ha parlato di Pio Esposito e del paragone con Edin Dzeko, giocatore che il gioiellino nerazzurro prende come riferimento personale: "Conosco Dzeko fin da quando era piccolo e posso dire che Pio Esposito si muove in modo simile a lui" ha premesso prima di fare i giusti distinguo: "Ma Edin era molto più veloce di quanto sembrasse. Quando partiva, era impossibile raggiungerlo" ha continuato. Poi gli auspici per il futuro del più piccolo degli Esposito.

"Spero che Pio migliori anche su questo aspetto, anche se la velocità nel calcio difficilmente può essere migliorata di molto. Data la sua classe e la sua visione di gioco, può davvero diventare un giocatore importante. Forse la sua velocità gli impedirà di raggiungere livelli ancora più alti" ha concluso l'ex rossonero.