Dopo aver già timbrato il cartellino con la maglia rossoblu in quel di Lecce, Andrea Belotti si presenta come nuovo acquisto del Cagliari. Nella conferenza stampa di Asseminello, il Gallo parla dell'accoglienza ricevuta in Sardegna: "Non mi aspettavo che i tifosi alla prima partita mi chiamassero subito sotto la curva, non me l’aspettavo e mi ha toccato nel profondo, non mi ero accorto che mi volessero lì ed è stato Alessandro Deiola a indicarmi di andare, una bella emozione. Mi ha fatto capire l’importanza di una tifoseria che tiene tanto a ogni giocatore che dà tutto per questa maglia. Motivo in più per noi per regalare soddisfazioni. La Società mi ha fatto capire che mi voleva fortemente, mi hanno dato tante sicurezze e tanta fiducia e per me questo è prioritario”.

Nel mirino c'è ora la partita con l'Inter: "Sicuramente è una squadra tosta, sarà una partita molto difficile data la forza dei nerazzurri, ma noi dobbiamo fare la nostra partita e farci spingere dalla nostra gente, trascinare anche loro verso qualcosa di superlativo. Avremo la nostra gente accanto, può succedere di tutto e proveremo a realizzare il sogno di tutti”.