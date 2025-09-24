Il vicepresidente UEFA, Zbigniew Boniek, è intervenuto quest'oggi nel corso di 'Radiogoal' in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: "Conte è una garanzia, un allenatore intelligente che sa come gestire certe cose. Una squadra di nuovo affamata e che cerca un traguardo, anche perché come avversarie quest'anno ha Juventus, Milan e Inter. Anche se i nerazzurri li vedo un pizzico in difficoltà, mi sembra una squadra che non abbia più tanta voglia di vincere".