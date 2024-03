Divario enorme tra Inter e Milan. Mauro Tassotti, ex rossonero, ne parla alla Gazzetta dello Sport: "L’anno scorso i nerazzurri hanno chiuso a 18 punti dal Napoli. Quest’anno, a marzo, hanno lo scudetto in tasca. Nel giro di una stagione può cambiare tutto, anche al Milan: la base c’è ed è solida, non servono rivoluzioni", assicura l'ex terzino.

Che cosa serve allora?

"Alcune zone del campo vanno rinforzate, a partire dal centravanti".

L’Inter punta soprattutto su giocatori pronti, di esperienza: Zielinski e Taremi sono gli ultimi esempi. Il Milan va sui giovani: strategia da rivedere?

"Il Milan ha vinto uno scudetto con un gruppo ricco di giovani. Piuttosto, vale la pena riflettere sul passaggio successivo: quando un giovane cresce, occorre tenerlo. Faccio un esempio: Theo è tra i migliori terzini al mondo, se decidi di venderlo per reinvestire devi avere pronta un’alternativa al suo livello".

Per molti, il gap tra Inter e Milan è prima di tutto una questione di fisicità: i rossoneri sarebbero troppo poco “muscolari”.

"Penso sia più che altro una caratteristica storica delle due squadre. Inter solida, Milan con una vocazione più tecnica".