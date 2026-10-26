La mente dei tifosi va indubbiamente alla sfida di sabato, però Inter e Milan giovedì scenderanno in campo insieme per la grande serata di presentazione del rendering del nuovo stadio di San Siro firmato dall’archistar Norman Foster e Studio Manica. I presidenti dei club, il rossonero Paolo Scaroni e il nerazzurro Beppe Marotta, hanno invitato ospiti istituzionali e stakeholder a un evento-presentazione ufficiale alle 21 al Castello Sforzesco, Milanesi e tifosi potranno seguire in diretta sui canali digitali.